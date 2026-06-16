Националките до 18 години спечелиха първата контрола с Полша

Националният отбор на България за девойки под 18 години спечели първата контрола с Полша, част от подготовката за европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия от 1-и до 12-и юли.

Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

Момичетата на селекционера Атанас Петров тим надделяха над връстничките си от "Дружина полска" с 3:2 (25:17, 17:25, 22:25, 25:15, 15:11). Днес и утре (16-и и 17-и юни) предстоят следващите две приятелски срещи между двата тима.

След края на проверките в Полша отборът ще отпътува директно за Албания, където между 21-и и 23-и юни ще се проведе Балканиадата за тази възраст, където България ще играе по системата "всеки срещу всеки" със Сърбия, Турция и домакините от Албания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google