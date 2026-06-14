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Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

  • 14 юни 2026 | 15:32
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Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство

Националките под 18 години заминават за контроли в Полша преди Балканското и Европейското първенство.

Националният отбор на България за жени под 18 години продължава подготовката си за предстоящите международни предизвикателства през лятото. Днес младите ни националки заминават за Полша, където ще изиграят серия от приятелски срещи срещу домакините.

Контролните двубои са насрочени за 15, 16 и 17 юни и ще бъдат важна част от подготовката на българския тим преди официалните турнири през следващите седмици. Веднага след края на проверките в Полша отборът ще отпътува директно за Албания, където между 21 и 23 юни ще се проведе Балканското първенство за тази възраст. В надпреварата ще участват националните отбори на Сърбия, Турция, Албания и България. Турнирът ще се проведе по системата „всеки срещу всеки“, като срещите ще се изиграят в три последователни дни.

След приключването на Балканското първенство българските волейболистки ще се завърнат в София на 24 юни. Отборът ще продължи подготовката си в столицата до 29 юни, когато ще отпътува за Европейското първенство, което тази година ще се проведе в Литва и Латвия от 1 до 12 юли.

Предстоящите контролни срещи и участието на Балканиадата ще дадат възможност на треньорския щаб да направи последни проверки на състава преди най-важния форум за сезона - Европейското първенство.

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