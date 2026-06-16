Александър Асенов със злато и сребро на Световното за спортисти със синдром на Даун

Александър Асенов спечели титлата в скока на дължина и сребърен медал в спринта на 100 метра в надпреварата по лека атлетика на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Асенов, който вчера взе златото в трибоя с нов световен рекорд, триумфира във втората си дисциплина за деня - скок на дължина с резултат от 4.52 метра.

Около два часа преди да спечели титлата той финишира втори на финала на 100 метра за 13.34 секунди, след което беше доста емоционален заради загубеното първо място.

В пресявките българинът постигна 13.52 секунди, което беше най-бързото време в трета серия.

Победител на 100 метра стана Габриел Алехандро Гонсалес (Мексико) с 13.23 секунди.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

Снимки: БТА

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