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Уест Хам обмисля бивш скаут на Нюкасъл за спортен директор

  • 16 юни 2026 | 18:39
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Уест Хам обмисля бивш скаут на Нюкасъл за спортен директор

Лондонският Уест Хам е стартирал амбициозен проект за преструктуриране на спортно-техническото си ръководство и проучва възможността да привлече Стив Никсън като спортен директор. Никсън е сред водещите и най-сериозни кандидати, разглеждани от шефовете на „чуковете“ за позицията, но има и други кандидати.

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Опитният специалист се превръща в изключително апетитна хапка на пазара, след като стана ясно, че напуска поста си като ръководител на отдел в Нюкасъл. С това Никсън слага край на впечатляваща 15-годишна вярна служба на „Сейнт Джеймсис Парк“, по време на която беше архитект на някои от най-значимите трансфери на „свраките“.

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Снимки: Gettyimages

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