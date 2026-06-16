ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

Според информация на "Fox News", Федералното бюро за разследване (ФБР) е предотвратило терористична атака, насочена към събитие на UFC, провело се в Белия дом.

От американската медия съобщиха, че служители на ФБР са осуетили предполагаем терористичен заговор, включващ дронове с експлозиви и снайперисти. Мишената са били присъстващите на събитието на UFC миналата неделя, което се проведе на Южната морава на Белия дом в присъствието на президента Доналд Тръмп, множество официални лица и VIP гости. Атаката е била насочена и към близкия парк „Елипс“, където се очакваше да има близо 80 000 фенове.

BREAKING: The FBI says it foiled an alleged terror plot targeting Sunday’s UFC Freedom 250 event on the White House South Lawn.



Five suspects are in custody after authorities say they planned a coordinated attack involving explosive-filled drones aimed at buildings near the… pic.twitter.com/kvwoBnxuGb — Breaking911 (@Breaking911) June 16, 2026

Предполагаемият план е предвиждал дронове, натоварени с експлозиви, да ударят сгради по време на събитието с цел да предизвикат спешна евакуация. След това хората е трябвало да бъдат насочени към зона, където да бъдат обстрелвани от снайперисти. „Втора вълна“ е щяла да атакува директно портите на Белия дом.

Събитието UFC Белия дом се проведе на 14 юни, а потенциалната заплаха е била открита за първи път от ФБР на 10 юни. Твърди се, че заподозрените са се събирали за финална подготовка във Фредериксбърг, щата Вирджиния. Един от тях е задържан в Синсинати, а към понеделник петима заподозрени са в ареста, като разследващите са идентифицирали общо 23 души, замесени в заговора.

„В дните преди този уикенд нашите специални агенти, помощен персонал и екипи за техническа сигурност работиха денонощно, за да идентифицират отговорните и да ги подведат под отговорност“, заяви директорът на "Тайните служби" Шон Къран в изявление за Fox News. „Също толкова важна за нашата защитна мисия е и осигуряването на отговорност чрез съдебната система. За тази цел нашите официални коментари относно спецификата на този случай ще бъдат направени чрез съдебни документи.“

Преди събитието в неделя, което беше обявено за първи път през юни 2025 г., голяма част от дискусиите се въртяха около това как изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт и неговият екип ще се справят с многобройните логистични проблеми, свързани с организирането на шоу в Белия дом, като сигурността беше основна грижа. Времето също беше важна тема, но събитието се проведе само със забавяне на началния час, въпреки лошото време в околните райони.

Директорът на ФБР Каш Пател похвали екипа си за предотвратяването на предполагаемия заговор.

„Макар резултатът да представлява най-доброто от разследващата работа, той също така не беше нищо необичайно за този екип“, каза Пател. „Ние сме създадени да откриваме, да реагираме и да изправяме пред съда онези, които заплашват живота на американските граждани – особено по време на големи събирания като историческия двубой UFC Свобода 250. Точно това направихме и тук.“

На срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен, Франция, във вторник, Тръмп беше попитан за осуетения от ФБР заговор, на което той отговори, че не е запознат.

Q: Were you briefed on the attack plans for the UFC event at the White House?



TRUMP: ...



Q: The FBI thwarted an attack



TRUMP: I haven't heard about it, no. The attack I watched were the fighters. pic.twitter.com/HkCoRXPhUK — Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2026

„Не съм чувал за това“, каза Тръмп. „Атаката, която аз гледах, беше от бойците... Това бяха едни от най-добрите битки, които някога съм виждал. Последната битка беше брутална, както и двете последни – всички битки бяха добри. Беше страхотна вечер, много различна за Белия дом.“

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