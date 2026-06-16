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ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

  • 16 юни 2026 | 17:33
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ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

Според информация на "Fox News", Федералното бюро за разследване (ФБР) е предотвратило терористична атака, насочена към събитие на UFC, провело се в Белия дом.

От американската медия съобщиха, че служители на ФБР са осуетили предполагаем терористичен заговор, включващ дронове с експлозиви и снайперисти. Мишената са били присъстващите на събитието на UFC миналата неделя, което се проведе на Южната морава на Белия дом в присъствието на президента Доналд Тръмп, множество официални лица и VIP гости. Атаката е била насочена и към близкия парк „Елипс“, където се очакваше да има близо 80 000 фенове.

Предполагаемият план е предвиждал дронове, натоварени с експлозиви, да ударят сгради по време на събитието с цел да предизвикат спешна евакуация. След това хората е трябвало да бъдат насочени към зона, където да бъдат обстрелвани от снайперисти. „Втора вълна“ е щяла да атакува директно портите на Белия дом.

Събитието UFC Белия дом се проведе на 14 юни, а потенциалната заплаха е била открита за първи път от ФБР на 10 юни. Твърди се, че заподозрените са се събирали за финална подготовка във Фредериксбърг, щата Вирджиния. Един от тях е задържан в Синсинати, а към понеделник петима заподозрени са в ареста, като разследващите са идентифицирали общо 23 души, замесени в заговора.

„В дните преди този уикенд нашите специални агенти, помощен персонал и екипи за техническа сигурност работиха денонощно, за да идентифицират отговорните и да ги подведат под отговорност“, заяви директорът на "Тайните служби" Шон Къран в изявление за Fox News. „Също толкова важна за нашата защитна мисия е и осигуряването на отговорност чрез съдебната система. За тази цел нашите официални коментари относно спецификата на този случай ще бъдат направени чрез съдебни документи.“

Преди събитието в неделя, което беше обявено за първи път през юни 2025 г., голяма част от дискусиите се въртяха около това как изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт и неговият екип ще се справят с многобройните логистични проблеми, свързани с организирането на шоу в Белия дом, като сигурността беше основна грижа. Времето също беше важна тема, но събитието се проведе само със забавяне на началния час, въпреки лошото време в околните райони.

Директорът на ФБР Каш Пател похвали екипа си за предотвратяването на предполагаемия заговор.

„Макар резултатът да представлява най-доброто от разследващата работа, той също така не беше нищо необичайно за този екип“, каза Пател. „Ние сме създадени да откриваме, да реагираме и да изправяме пред съда онези, които заплашват живота на американските граждани – особено по време на големи събирания като историческия двубой UFC Свобода 250. Точно това направихме и тук.“

На срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен, Франция, във вторник, Тръмп беше попитан за осуетения от ФБР заговор, на което той отговори, че не е запознат.

„Не съм чувал за това“, каза Тръмп. „Атаката, която аз гледах, беше от бойците... Това бяха едни от най-добрите битки, които някога съм виждал. Последната битка беше брутална, както и двете последни – всички битки бяха добри. Беше страхотна вечер, много различна за Белия дом.“

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