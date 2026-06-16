Удинезе откупи един от смятаните за най-перспективни местни таланти преди време

Удинезе официално откупи италианския национал Николо Дзаниоло от Галатасарай, след като активира заложената клауза в договора за наем на нападателя. 26-годишният офанзивен футболист направи силен сезон на „Фриули“, записвайки 6 гола и 6 асистенции в 34 мача във всички турнири. Според информация на Фабрицио Романо, трансферната сума възлиза на 5 милиона евро, като турският гранд запазва и 50% от следваща продажба. Дзаниоло обвърза бъдещето си с „фриуланите“ до юни 2029 г., макар че агентът му Клаудио Вигорели вече загатна за предстоящи нови преговори около личните му условия, тъй като първоначално уговорената заплата не отразявала реалната стойност на играча.

Кариерата на Николо Дзаниоло премина през редица обрати в последните години, след като се наложи като един от най-перспективните местни футболисти с екипа на Рома. Две тежки контузии на коленните връзки забавиха развитието му, а след конфликт с ръководството на "вълците" през 2023 г., той бе продаден на Галатасарай. Последваха периоди под наем в английския Астън Вила, както и в Серия А с екипите на Аталанта и Фиорентина, където нападателят така и не успя да разгърне пълния си потенциал. Силните му игри с фланелката с номер 10 в Удинезе обаче доказаха, че той е узрял и е готов отново да заслужи мястото си в националния отбор на „скуадра адзура“.

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Снимки: Gettyimages