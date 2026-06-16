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Коби Симънс остава в Баскония до 2028 г.

  • 16 юни 2026 | 16:57
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Коби Симънс остава в Баскония до 2028 г.

Баскония си осигури услугите на един от ключовите си плеймейкъри за бъдещето, след като Коби Симънс подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до края на сезон 2027/28.

28-годишният гард, който се присъедини към тима от Витория-Гастейс през октомври 2025 г., бързо се утвърди като важна част от състава. Още с пристигането си Симънс оказа незабавно влияние както на терена, така и сред феновете на Баскония, като направи запомнящи се мачове и се превърна в любимец на публиката.

В общо 60 мача със синьо-червения екип роденият в Джорджия баскетболист записа средни показатели от 11.8 точки, 2.8 асистенции и коефициент на полезно действие 11.0, допринасяйки постоянно и в двете фази на играта.

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Снимки: Imago

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