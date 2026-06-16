Надежда на Вашингтон Уизардс претърпя операция

Центърът на Вашингтон Уизардс Александър Сар е претърпял успешна операция на десния крак, съобщиха от клуба от НБА.

21-годишният французин е получил фрактура по време на тренировка през миналата седмица.

В щаба на Вашингтон очакват бившият втори избор в драфта да направи пълно възстановяване за старта на новия сезон.

През последната кампания Уизардс пропуснаха да се класират за плейофите, но Сар направи силен сезон в личен план, записвайки по 16,3 точки и 7,4 борби средно на мач.

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Снимки: Gettyimages