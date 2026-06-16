Теглят жребия за новия сезон в Sesame НБЛ на 29 юни

Жребият за сезон 2026/2027 на Sesame Национална баскетболна лига ще се проведе на 29 юни. Събитието е насрочено за 11:00 часа в зала „Триадица“ в София.

Крайният срок за подаване на заявки за участие е 20 юни, напомниха от лигата.

Преди седмица стана ясно, че всички участващи клубове в шампионата от миналия сезон са потвърдили желанието си да продължат да бъдат част от него и през 2026/2027. Тимът на ЦСКА също вече е подал заявка.

Очаква се новото първенство по баскетбол за мъже да започне на 3 октомври.

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Снимки: Sportal.bg