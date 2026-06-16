Зидан не е дал гаранции на Аюб Буади и това е причината да избере Мароко

Младият 18-годишен халф на Мароко Аюб Буади се откроява след първите мачове на Световното първенство като едно от откритията на турнира и направи изключително силен мач при равенството с Бразилия (1:1). Футболистът на Лил избра да играе за националния тим на Мароко едва през месец май тази година, като той има и френски паспорт.

Журналистът Даниел Риоло от емисията "Афтър Фут" на радио "Монте Карло" разкрива, че първоначално той е имал намерение да играе за Франция, като дори е имал разговор със Зинедин Зидан, който се очаква да поеме "петлите" след Световното първенство, което ще бъде последно за Дидие Дешан. Той има мачове за националните тимове на Франция до 16 и 21 години. Зидан обаче не е могъл да даде гаранции на младия халф, че ще играе за "петлите", което го е накарало бързо да избере Мароко.

🚨 "Zidane a parlé à Bouaddi et lui a dit 'je t'aime bien, mais je ne peux rien te promettre'"



Les infos de @DanielRiolo sur le choix du Lillois avant le Mondial 2026. pic.twitter.com/bffYU37PHq — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2026

"Горд съм, че мога да представлявам Мароко в най-големия турнир. Това е мечта, която се осъществява, но и началото на нов етап с много работа, изисквания и отговорности", написа Буади в социалните медии. "Имам и мисъл за Франция. Моят избор не променя гордостта ми и признателността, че съм играл за младежките отбори на Франция. Аз съм и винаги ще остана горд от двойната си култура, от пътя ми дотук и от корените си", написа още той.

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Снимки: Imago