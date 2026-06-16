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Шампионът във Формула 2 ще тества за Хаас

  • 16 юни 2026 | 15:37
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Действащият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли, който е част от програмата за развитие на млади пилоти на Макларън, ще направи тест с отбора на Хаас, съобщава motorsport.com.

Италианецът ще се включи в двудневните изпитания, които американският тим организира с болида си от сезон 2025 на „Херес“. Те ще се проведат в сряда и четвъртък тази седмица, а в тях освен Форнароли участие ще вземе и резервният пилот на Хаас Рио Хиракава.

Форнароли не успя да си намери титулярно място във Формула 1 за сезон 2026 след спечелването на титлата във Формула 2 през 2025 година, която беше неговата втора поредна в младежките шампионати след успеха във Формула 3 година по-рано. Вместо това италианецът се присъедини към Макларън, където зае позицията на резервен състезател, а миналия петък той направи своя дебют в официална сесия във Формула 1 по време на първата тренировка преди Гран При на Барселона.

Въпреки ангажимента си към Макларън, Форнароли разглежда и алтернативни възможности да влезе във Формула 1 през 2027 година. Една от тях може да е именно в Хаас, където е много вероятно Естебан Окон да загуби своето титулярно място, докато оставането на Оливър Беарман е практически гарантирано.

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Снимки: Gettyimages

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