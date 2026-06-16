Монтоя прогнозира наказания за Мерцедес по-късно през сезона

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя прогнозира, че пилотите на Мерцедес ще трябва да изтърпят наказания в хода на сезон 2026, защото ще трябва да използват допълнителни компоненти в своите задвижващи системи.

Not the perfect weekend, but some magic moments nonetheless in BCN 📸 pic.twitter.com/cXXr2vIdNE — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 15, 2026

Надеждността се оказа една от малкото слабости на Сребърните стрели от началото на годината, като те вече има две отпадания заради повреди. Първо Джордж Ръсел не завърши в Канада, а в неделя и Андреа Кими Антонели беше принуден да паркира встрани от пистата малко преди финала на Гран При на Барселона. Отделно клиентските отборите на Мерцедес също не се радват на много добра надеждност, което кара Монтоя да мисли, че в Бракли вече планират когато точно да изтърпят своите неизбежни наказания. Според колумбиеца това ще се случи на писти като „Спа“, на които изпреварванията, поне на хартия, са по-лесни.

„В края на сезона те ще трябва да сложат допълнителни компоненти и ще бъдат наказани. Когато това се случи, ситуацията в шампионата може да се обърне. Когато се бориш за титлата и трябва да изтърпиш наказание от пет или 10 позиции на старта, денят ти ще стане много по-труден.



„Така че аз ви гарантирам, че когато отидем на „Спа“ или на някое друго подобно състезание, ние ще видим Мерцедес да търпят наказания за допълнителни компоненти. Просто, за да са сигурни, че ще са в по-добра позиция към края на годината“, каза Монтоя.

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Снимки: Gettyimages