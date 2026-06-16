Цървена Звезда и Партизан стават постоянни членове на Евролигата

Цървена Звезда и Партизан са получили официални покани от Евролигата да станат постоянни членове в турнира, съобщи "Meridian sport". Тази промяна е част от дългосрочния план на Евролигата за разширяване на състезанието чрез привличане на нови франчайзи и навлизане на по-големи и перспективни пазари до сезон 2027/28. Осигурявайки постоянното участие на двата белградски клуба.

За баскетболните фенове в Сърбия това е сбъдната мечта. Така легендарното „Вечно дерби“ между двата най-големи белградски съперника ще остане неизменна част от най-престижния клубен турнир в Европа и ще продължи да бъде едно от най-очакваните събития в баскетболния календар.

Достъпът до Евролигата чрез т.нар. „уайлд кард“ става след кандидатстване пред акционерите на лигата. Клубовете се оценяват по редица критерии, сред които размерът на пазара, качеството на спортната инфраструктура, финансовата стабилност и телевизионният интерес. Тъй като Евролигата функционира предимно като затворена система с 13 постоянни членове, местата чрез „уайлд кард“ са ограничени и силно оспорвани. Те се предоставят за срок от една или няколко години в зависимост от условията на споразумението.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago