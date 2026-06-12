Топмьолер поема участник в Шампионската лига

Германският треньор Дино Топмьолер ще поеме отбора от френската Лига 1 Ланс, съобщиха френските медии. Според информацията Топмьолер ще подпише двугодишен договор в понеделник с вицешампиона на Франция, който ще участва в Шампионската лига през новия сезон.
Топмьолер за последно бе начело на Айнтрахт Франкфурт от 2023 г. до януари 2026 г. и все още има договор там до 2028 г. Стилът на игра на Топмьолер, е убедил ръководството на Ланс и го е направил фаворит за заместването на Пиер Саж, който изглежда ще поеме английския Кристъл Палас. Топмьолер говори свободно френски и от престоя си в белгийския Екселсиор и люксембургския Дюделинген.
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