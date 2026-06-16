Тиаго Сплитер поема Чикаго Булс

Чикаго Булс постигна споразумение с временния треньор на Портланд Трейл Блейзърс Тиаго Сплитер, съобщава ESPN. 41-годишният бразилец ще наследи Били Донован в тима на “Биковете”. Сплитер изведе тима до баланс 42-40 и класиране за плейофите за пръв път от сезон 2020/21, въпреки проблемите с предходния наставник Чонси Билъпс.

Сплитер се превърна в първия старши треньор на Трейл Блейзърс с позитивен баланс в първия си сезон начело на тима от Морис Чийкс през 2001/02 и първият, който печели плейофен мач в дебютната си кампания от Майк Дънлийви през 1997/98.

Според източници на ESPN, ръководството на Булс, включително вицепрезидентът по баскетболните операции Брайсън Греъм и щаба му, са се срещнали с четирима кандидати за треньорския пост в Чикаго - Тиаго Сплитер, асистента в Минесота Тимбъруулвс Майка Нори, помощник-треньора в Атланта Хоукс Райън Шмид, както и с настоящия асистент в Чикаго Уес Ънселд-младши.

"Биковете" са се спрели на Сплитер заради способността му да води развитието на играчи в отбора, организацията на клуба и лидерските му качества като треньор, който има опит и като играч в НБА, включително спечелена титла със Сан Антонио Спърс през 2014 година.

Бразилецът бе избран под номер 28 в драфта на НБА през 2007 година, а впоследствие игра за Сан Антонио, Атланта Хоукс и Филаделфия 76ърс. След отказването си като баскетболист, той се присъедини към Бруклин Нетс като скаут и член на щаба за развитие на играчите през 2018-а.

През сезон 2023/24 той беше асистент на Име Удока в Хюстън Рокетс, а впоследствие пое треньорския пост на Париж в Евролигата през 2024/25, преди да се завърне в НБА като главен асистент на Чонси Билъпс в Портланд.

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Снимки: Gettyimages