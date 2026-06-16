Гимнастичките ни с пет медала във втория ден на Световното за атлети със синдром на Даун

Пет медала спечелиха българските състезателки по художествена гимнастика във втория ден на Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се провежда в „Арена 8888 София“. В надпреварата на отделните уреди българките извоюваха три златни, един сребърен и един бронзов медал.

Михаела Рангелова до момента е най-успешната ни представителка при девойките. След като се окичи със сребро в многобоя, днес тя добави още два златни медала към своя актив. Михаела триумфира във финалите на обръч и на топка. За своите изпълнения тя получи оценки от 12.367 точки на обръч и 12.817 точки на топка, с което затвърди отличното си представяне в турнира.

Другата ни представителка, Алина Даниелс, също се представи силно и заслужено стигна до сребърното отличие във финала на въже, след като получи оценка от 9.750 точки за своето изпълнение. Във финала на топка тя остана на четвърта позиция с резултат от 10.900 точки, като бе близо до медалите и в тази дисциплина.

При жените Василена Богданова също завършва деня с два медала. Тя спечели злато във финала на топка с оценка от 13.883 точки и бронз във финала на обръч с резултат от 12.567 точки. В изпълненията си на въже Василена се класира на четвърто място с 12.083 точки, а Томислава Стоянова завърши осма с 9.350 точки, след стабилно и достойно представяне.

Във финала на топка Диляна Попова зае шеста позиция с 11.467 точки, като също допринесе за силното общо българско представяне във втория ден на надпреварата.

Медалистките бяха наградени от олимпийската вицешампионка от Игрите в Париж 2024 Боряна Калейн и легендата в спортната журналистика Вера Маринова, които уважиха събитието и поздравиха състезателките за техните постижения.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google