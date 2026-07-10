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Ансамбълът на България заема трето място във временното класиране след съчетанията с пет топки в Милано

  • 10 юли 2026 | 23:35
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Ансамбълът на България заема трето място във временното класиране след съчетанията с пет топки в Милано

Ансамбълът на България заема трето място във временното класиране след съчетанията с пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия).

Новата композиция, изпълнена от Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова, впечатли със своята енергия, динамика и увереност. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева играха много силно и получиха оценка 27.700 точки (трудност 13.500, артистичност 7.350, изпълнение 6.850).

Весела Лечева предприе смел ход само месец преди Световното първенство в Германия като промени съчетанието, гимнастичките и музиката на композицията с пет топки, която сега е на песента "Energy anthem". На мястото на София Иванова в състава за петте топки е Рейчъл Стоянов, а Магдалена Вълкова играе и в двете съчетания. 

Стилияна Николова и Ева Брезалиева са извън топ 10 в многобоя след първия ден на Световната купа в Милано
Стилияна Николова и Ева Брезалиева са извън топ 10 в многобоя след първия ден на Световната купа в Милано

Този резултат нарежда България на трето място във временното класиране на многобоя след първия ден и осигурява място на финала на пет топки в неделя с втори по сила резултат.

Лидер след първия ден е ансамбълът на Бразилия с 28.050 точки. Със същия резултат е и европейският шампион Испания, който заема втората позиция заради по-ниска стойност за изпълнение. България и олимпийският шампион от Париж 2024 Китай са съответно трети и четвърти с еднаква оценка от 27.700, но китайките имат по-ниско за изпълнение.

Съдия за България при ансамблите е Филипа Филипова.

Николова 9-а, Брезалиева 11-та във временното класиране за многобоя в Милано
Николова 9-а, Брезалиева 11-та във временното класиране за многобоя в Милано

Утре отборите ще представят съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, след което ще бъдат определени медалистите в многобоя, както и финалистите на отделните уреди. 

По-рано днес своето участие започнаха Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара.

Снимка: БФХГ

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