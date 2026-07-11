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  3. Сребърен медал за тима на клуб Далия Старс на European Gym for Life Challenge 2026

Сребърен медал за тима на клуб Далия Старс на European Gym for Life Challenge 2026

  • 11 юли 2026 | 18:21
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Сребърен медал за тима на клуб Далия Старс на European Gym for Life Challenge 2026

Клубът по художествена гимнастика Далия Старс спечели сребърен медал на European Gym for Life Challenge 2026 в Пистоя, Италия, където в продължение на три дни 3437 гимнастици от 21 държави демонстрираха красотата, енергията и магията на гимнастиката за всички.

Българските момичета впечатлиха журито и публиката с композицията „Нестинарки“ - въздействащ спектакъл, който преплита автентичния български фолклор със съвременната хореография. Чрез силна артистична идея, традиционни ритми и модерно сценично присъствие те разказаха история, превърнала се в истински мост между миналото и настоящето.

"Във формат, в който се оценяват не само техниката, но и артистичното въздействие, оригиналността, качеството на изпълнението и цялостното впечатление, българските представителки заслужено бяха отличени със сребърен медал", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Снимка: БФХГ

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