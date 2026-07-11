Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа в Милано

Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа в Милано

  • 11 юли 2026 | 20:34
  • 253
  • 0
Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа в Милано

Европейската вицешампионка Стилияна Николова се класира седма в многобоя, Ева Брезалиева е 22-а на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия). Николова показа характер и се изкачи с доста позиции в подреждането във втория състезателен ден. След като в първия тя заемаше 16-ата позиция, днес тя се придвижи до седмата. Възпитаничката на Валентина Иванова завърши надпреварата с общ сбор от 111.250 точки, след като получи 25.400 точки на обръч, 28.500 на топка, 28.700 на бухалки и 28.650 на лента.

Николова си осигури участие на три финала на отделните уреди. На топка тя се класира с втори по сила резултат - 28.500 точки (трудност 12.500, артистичност 8.050, E. 7.950). На бухалки българката намери място сред най-добрите осем с шеста оценка - 28.700 (12.900, 8.000, 7.800), а на лента отново е с втора оценка - 28.650 (12.900, 8.050, 7.700). На обръч Стилияна Николова се нареди на 34-а позиция с 25.400 точки (12.700, 6.600, 6.700).

Другата българка Ева Брезалиева допусна неточности в композициите си и остана на 22-о място в многобоя със 105.650 точки. Тя получи 27.050 точки на обръч, 26.100 на топка, 26.450 на бухалки и 26.050 на лента.

На обръч Брезалиева се класира на 19-о място с 27.050 (11.800, 7.500, 7.750), на топка е 24-а с 26.100 (11.500, 7.550, 7.050), на бухалки е 29-а с 26.450 (12.300, 7.450, 6.700), а на лента се нареди 22-а с 26.050 (11.300, 7.700, 7.050).

Финалите на отделните уреди са в неделя.

По-късно днес ансамблите играят съчетанията с обръчи и бухалки, а България е на трето място след изпълненията с пет топки.

Това е последна проверка преди Световното първенство във Франкфурт (Германия) от 12 до 16 август, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Успешен старт за Стилияна Николова с бухалки и лента на Световната купа в Милано

Успешен старт за Стилияна Николова с бухалки и лента на Световната купа в Милано

  • 11 юли 2026 | 12:22
  • 1111
  • 0
Ансамбълът на България заема трето място във временното класиране след съчетанията с пет топки в Милано

Ансамбълът на България заема трето място във временното класиране след съчетанията с пет топки в Милано

  • 10 юли 2026 | 23:35
  • 3693
  • 1
Стилияна Николова и Ева Брезалиева са извън топ 10 в многобоя след първия ден на Световната купа в Милано

Стилияна Николова и Ева Брезалиева са извън топ 10 в многобоя след първия ден на Световната купа в Милано

  • 10 юли 2026 | 21:18
  • 18215
  • 1
Николова 9-а, Брезалиева 11-та във временното класиране за многобоя в Милано

Николова 9-а, Брезалиева 11-та във временното класиране за многобоя в Милано

  • 10 юли 2026 | 15:25
  • 1056
  • 0
Катрин Тасева стана майка за втори път

Катрин Тасева стана майка за втори път

  • 10 юли 2026 | 11:16
  • 1830
  • 2
Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life 2026

Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life 2026

  • 8 юли 2026 | 19:47
  • 1138
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 15731
  • 83
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 35776
  • 21
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 9105
  • 12
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 9492
  • 21
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 10503
  • 31
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 5558
  • 31