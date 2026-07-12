Ансамбълът на България се класира на девето място в многобоя на Световната купа в Милано

Ансамбълът на България завърши на девето място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия). След силния старт и впечатляващото представяне на новото съчетание с пет топки, днес момичетата допуснаха грешки в композицията с три обръча и два чифта бухалки. Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова бяха оценени с 23.250 точки.

С общ сбор от 50.950 точки (27.700 на пет топки и 23.250 на три обръча и два чифта бухалки) възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева се наредиха девети.

Шампион в многобоя е ансамбълът на Бразилия с 56.050 точки (28.050 на пет топки и 28.000 на обръчи и бухалки). Среброто е за олимпийския първенец от Париж 2026 Китай с 55.850 точки (27.700 и 28.150). Бронзът остана за европейския шампион Испания също с 55.850 точки (28.050 и 27.800).

Съдия за България при ансамблите беше Филипа Филипова, която днес бе част от панела за артистичност.

Пред момичетата предстои финалът на пет топки утре, за който се класираха с трети по сила резултат. В смесеното съчетание българският ансамбъл зае 16-а позиция.

По-рано днес Стилияна Николова завърши седма, а Ева Брезалиева - 22-а в многобоя при жените. Николова ще играе утре на финалите на топка, бухалки и лента.

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