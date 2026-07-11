Успешен старт за Стилияна Николова с бухалки и лента на Световната купа в Милано

Европейската вицешампионка Стилияна Николова започна отлично втория състезателен ден със съчетанията си с бухалки и лента на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия).

Възпитаничката на Валентина Иванова събра актив от 111.250 точки (25.400 на обръч, 28.500 на топка, 28.700 на бухалки и 28.650 на лента) и заема временното второ място в класирането за многобоя след поток B.

След изпълнението й с бухалки българският щаб подаде контестация за трудност с тяло. След разглеждане от съдийската комисия, тя беше отхвърлена, а оценката на Николова остана непроменена.

На отделните уреди грацията е временно пета на бухалки с 28.700 точки (трудност 12.900, артистичност 8.000, изпълнение 7.800) и е с втори по сила резултат на лента до момента - 28.650 точки (12.900, 8.050, 7.700).

Лидер във временното класиране е представителката на домакинитеСофия Рафаели със 113.050 (28.150 на обръч, 27.850 на топка, 29.450 на бухалки, 27.600 на лента). Тройката допълва представителката на Казахстан Акмарал Ерекешева със 108.900 (27.650 на обръч, 26.400 на топка, 28.100 на бухалки и 26.750 на лента).

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Християна Тодорова, която днес е в панела за артистичност на съчетанията с бухалки.

В следващия поток ще участва втората българска гимнастичка Ева Брезалиева. Изпълненията при жените ще продължат до 19.30 часа тази вечер, след което са ансамблите с обръчи и бухалки.

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