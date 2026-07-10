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Стилияна Николова и Ева Брезалиева са извън топ 10 в многобоя след първия ден на Световната купа в Милано

  • 10 юли 2026 | 21:18
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Стилияна Николова и Ева Брезалиева са извън топ 10 в многобоя след първия ден на Световната купа в Милано

Стилияна Николова заема 16-о място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 20-а след първия квалификационен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано (Италия). 

Николова започна силно участието си със съчетанието с топка, но на обръч допусна груби грешки - излизане на уред и състезател извън терена. Възпитаничката на Валентина Иванова събра актив от 53.900 точки - 25.400 на обръч и 28.500 на топка. На топка тя е с първи по сила резултат до момента - 28.500 точки (трудност 12.500, артистичност 8.050, изпълнение 7.950). На обръч тя заема временното 21-во място с 25.400 (12.700, 6.600, 6.700, наказание 0.600).

Ева Брезалиева е с актив от 53.150 точки (27.050 на обръч и 26.100 на топка, което ѝ отрежда 20-а позиция в многобоя до момента. На отделните уреди тя е временно 10-а на обръч с 27.050 (11.800, 7.500, 7.750) и 14-та на топка с 26.100 (11.500, 7.550, 7.050).

Лидер в многобоя в края на първия състезателен ден е олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 60.150 точки (30.950 на бухалки и 29.200 на лента). Втора е Даниела Муниц (Израел) с 56.650 точки (29.300 и 27.350), а трета - представителката на домакините София Рафаели с 56.000 (28.150 и 27.850).

Николова 9-а, Брезалиева 11-та във временното класиране за многобоя в Милано
Николова 9-а, Брезалиева 11-та във временното класиране за многобоя в Милано

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Християна Тодорова, която днес бе част от панела за артистичност на съчетанията с топка.

От 20:10 часа започва надпреварата при ансамблите. Българският ансамбъл ще излезе на килима със стартов номер девет със съчетанието си с пет топки.

Общо при жените участват 86 гимнастички, а при ансамблите - 32. Това е последна проверка преди Световното първенство във Франкфурт (Германия) от 12 до 16 август, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Снимки: БФХГ

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