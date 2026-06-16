Дарио Шарич се завръща в Европа с екипа на Анадолу Ефес

Анадолу Ефес официално потвърди завръщането на Дарио Шарич, като хърватският национал ще подсили тима за сезон 2026/27 в Евролигата.
32-годишното крило подписа договор 2+1 години и се завръща в Истанбул след десет сезона в НБА. Новината беше обявена официално във вторник, с което турският гранд добави още едно сериозно име към състава си за следващата кампания.
За Шарич това ще бъде втори престой в Ефес. Той защитаваше цветовете на клуба между 2014 и 2016 година, преди да поеме към НБА, където започна кариерата си с Филаделфия 76ърс.
Анадолу Ефес продължава да бъде сред най-активните отбори на трансферния пазар това лято. Наскоро клубът обяви и подновяването на договора на Джордан Лойд, който остава в отбора с ново споразумение за 1+1 години.
По-рано през седмицата Ефес се раздели с американците Сабен Лий и Коул Суайдър, които няма да бъдат част от отбора през новия сезон.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages