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  3. Фокс разпали слуховете за напускане на Спърс след финалната загуба

Фокс разпали слуховете за напускане на Спърс след финалната загуба

  • 16 юни 2026 | 12:21
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Ди’Аарън Фокс се озова в центъра на нова вълна от спекулации около бъдещето си в Сан Антонио Спърс, след като гардът е спрял да следва официалния профил на клуба в Instagram малко след поражението на отбора във финалите на НБА срещу Ню Йорк Никс.

Информацията беше разпространена първоначално от фенски НБА акаунти, които публикуваха екранни снимки, показващи, че гардът вече не следва профила на Спърс.

Макар подобна активност в социалните мрежи сама по себе си да не е доказателство за предстоящ трансфер, напрежение в съблекалнята или разрив с ръководството, моментът на случилото се неизбежно породи въпроси относно бъдещето на Фокс в Сан Антонио.

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Спърс завършиха сезона по разочароващ начин, след като отстъпиха с 90:94 в петия мач от финалната серия срещу Ню Йорк Никс. Така нюйоркчани триумфираха за първи път след 53 години чакане с титлата в НБА след успех с 4:1 победи.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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