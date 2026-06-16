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  3. Отборът на АБФ от свободни агенти ще играе контроли срещу Вихрен и Монтана

Отборът на АБФ от свободни агенти ще играе контроли срещу Вихрен и Монтана

  • 16 юни 2026 | 11:04
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Отборът на АБФ от свободни агенти ще играе контроли срещу Вихрен и Монтана

За 19-а поредна година Асоциацията на българските футболисти (АБФ) събира отбор от свободни агенти. Това е дългогодишен проект на АБФ, който има за цел да помогне на играчи да си намерят клубове по време на предсезонната подготовка. 

Тимът на АБФ се готви под ръководството на треньора Румен Стоянов и ще изиграе две контролни срещи. Първата от тях е на 20 юни (събота) от 18:00 часа срещу Вихрен на стадиона в Сандански. Вторият спаринг е срещу Монтана и ще се играе на 23 юни (вторник) от 18:00 часа на стадион "Огоста".

Очаква се на мачовете да присъстват треньори, селекционери и футболни агенти. 

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