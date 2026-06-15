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Унай Симон: Трябва да си коригираме пропуските

  • 15 юни 2026 | 21:52
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Вратарят на Испания Унай Симон прие философски равенството 0:0 с Кабо Верде в първия мач на тима на Световното първенство. Той смята, че отборът е положил достатъчно усилия, но не е успял да стигне до победата. Според него е добре, че това реми идва в груповата фаза, където все още има време да се коригират пропуските.

„Те имаха две-три положения през първото полувреме, като най-чистото им беше онзи корнер в края. Отборът свърши огромна работа, но ни обзе онова силно желание на всяка цена да вкараме гол, което ти идва отвътре. Мачът беше точно това, което видяхте всички – те се бяха прибрали в наказателното си поле с физически мощни футболисти, които след това дебнеха на контраатака. Не бяхме точни пред гола, но за тактическия план няма какво да ни се прехвърли като вина и трябва да продължим напред с идеите на треньора“, започна Симон.

„Световните първенства са такива. Мислиш си, че може да започне като предишното срещу Коста Рика, но не е така. Мисля, че за Кабо Верде тепърва ще се говори – много са солидни в защита, а в атака имат качества, които днес ни затрудниха. Това е Мондиал, трябва да си ефективен в двете наказателни полета. В групата все още имаме известен марж за грешка, но сега трябва да седнем и да коригираме пропуските“, допълни стражът.

След това той сподели думите на селекционера Де ла Фуенте на почивката.

„Каза ни да продължим да настояваме и да работим. Точно това финално докосване пред гола ни липсваше днес. Ако вкараш, мачът се отваря и става съвсем различен. Сега ни изневери шансът, но съм сигурен, че този национален отбор ще постигне целта си, без съмнение“, завърши испанецът.

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