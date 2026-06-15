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Силно българско участие имаше на Европейската минибаскетбол конвенция в Скопие

  • 15 юни 2026 | 20:43
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Силно българско участие имаше на Европейската минибаскетбол конвенция в Скопие

Мащабно четиридневно събитие на ФИБА - Европейска минибаскетбол конвенция и обучение на треньори се проведе в столицата на Република Северна Македония Скопие. Форумът събра общо над 500 участници и делегати от Европа, а над 300 деца от 50 младежки клуба участваха в разнообразни дейности в празнична атмосфера, докато 57 международни и повече от 100 местни треньори се включиха във фестивала и обучителните клиники в рамките на треньорския курс, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Конвенцията е ежегодно събитие, организирано от ФИБА Европа в сътрудничество с програмата Basketball For Good, а това бе 11-ото й издание. Основният фокус е насочен върху развитието на минибаскетбола за деца, обикновено на възраст между 5 и 12 години, чрез обучение на треньори, развитие на масовия спорт и обмен на добри практики между националните федерации. Акценти са още подобряване на начина, по който децата се запознават с баскетбола, както и към подпомагане на треньорите и федерациите в създаването на позитивна, приобщаваща и устойчива среда за участие в спорта.

Сред участниците бяха българските треньори Дарина Чимева (ЦСКА София), Виктор Фам и Емма Савова (БК Ийгълс София), които се очаква да предадат научено в клубовете си, както и да съдействат на БФБаскетбол в организация на събития по минибаскетбол и развитие в тази насока. Марияна Борукова - университетски преподавател и изследовател в областта на баскетбола към НСА "Васил Левски" също бе представител на България на форума.

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