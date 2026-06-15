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Над 34 000 евро са събрани в благотворителната инициатива “Студентите бягат с УАСГ“, средствата ще бъдат предоставени на онкоболни студенти

  • 15 юни 2026 | 17:07
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Над 34 000 евро са събрани в благотворителната инициатива “Студентите бягат с УАСГ“, средствата ще бъдат предоставени на онкоболни студенти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) обяви, че 34 012 евро са събрани от благотворителната инициатива „Студентите бягат с УАСГ“, която беше проведена на 16 май в столицата. Събраните средства ще бъдат раздадени за подпомагане на студенти, които се борят с онкологични заболявания.

"Много се вълнувам, защото тази година каузата дойде от нашите студенти. Направихме уникално събитие и сега сме радостни, че доведохме каузата до успешен край. искам да благодаря на студентите, спонсорите, ректорското ръководство, на медиите, които се отзоваха и помогнаха. Ние сме с амбицията това да стане традиция", каза ректорът доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова.

"Събраната сума е 34 012 евро, които ще бъдат разпределени между онкоболни студенти от Висши учебни заведения, които участваха в събитието. Това са около 40 студенти с такива диагнози. Средствата ще бъдат раздадени чрез ректорските ръководство и това ще се случи до месец. За съжаление, може би очаквахме тази бройка да бъде много по-малка, но каквото сме направили сме го направили от сърце", добави тя.

"За мен това е една огромна победа заради каузите, защото това събитие е благотворително и ще остане такова. Показахме, че студентската общност може да обедини хората", добави Ивана Каменова, бивша националка по карате и инициатор на надпреварата.

Тази година в благотворителната кауза „Студентите бягат с УАСГ“ се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави - почти три пъти повече участници в сравнение с миналата година. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци от Спасителен клуб България, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост.

Събраните средства ще бъдат разпределени между студенти с онкологични заболявания от висшите училища, взели участие в събитието. Целта е да бъде оказана реална подкрепа на младите хора, изправени пред едно от най-трудните житейски изпитания, и да се даде ясен знак, че академичната общност стои зад тях. Амбицията на академичното ръководство на Университета по архитектура, строителство и геодезия е инициативата „Студентите бягат с УАСГ“ да се превърне в устойчива традиция.

Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова.

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