8,5 години затвор за футболист от Ла Лига

Нападателят на Севиля Рафа Мир беше осъден на осем години и половина лишаване от свободa. Четвърти състав на Провинциалния съд във Валенсия наложи на играча седем години затвор за сексуално посегателство и още година и половина за нанасяне на телесна повреда. Защитата обяви, че ще обжалва.

През септември 2024 г. футболистът многократно е насилвал млада жена в дома си в Бетера. Той се защитаваше, като призна, че е имал сексуални отношения с две млади жени, които според него са били по взаимно съгласие, и твърдеше, че обвинителката му е ревнувала, след като го е видяла да целува друга жена пред нея.

Съдът във Валенсия постанови своята присъда, добавяйки 14 000 евро обезщетение за причинените наранявания и 50 000 евро за причинени морални вреди. Рафа Мир също така няма да може да доближава жертвата на по-малко от 500 метра през следващите десет години.

Пабло Хара, професионален чилийски вратар и приятел на Рафа Мир, също беше осъден по случая. Обвинен в нападение над друга жена по време на същата вечер, чилиецът получи присъда от две години затвор, към които се добавят шест месеца за накърняване на моралната неприкосновеност на тази втора жертва.

След като Четвърти състав на съда във Валенсия обяви Рафа Мир за виновен, съдебните органи във Валенсия ще разследват възможно лъжесвидетелстване от страна на полицаите от Бетера, които са се занимавали с жертвите по случая. По време на процеса на 28 май полицаите са свидетелствали, че ищците винаги са твърдели, че са били съгласни. Това изявление е в пълно противоречие с показанията на младите жени по време на разследването и съдебните заседания.

Рафа Мир опитал да се свърже с една от жертвите в опит да я убеди да оттегли жалбата

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