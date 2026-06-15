Далас Маверикс избира нов треньор измежду петима кандидати

Далас Маверикс продължава процеса по намиране на нов старши треньор, след като клубът се раздели с Джейсън Кид. Според информация на журналиста Марк Стийн, списъкът с кандидати включва петима специалисти.

Сред спряганите имена са Майка Нори от Минесота, Роял Айви от Хюстън, Джама Малалела от Торонто и Тони Добинс от Бостън. Към тях се присъединява и опитният Тери Стотс, бивш наставник на Атланта, Милуоки и Портланд.

Стийн също така отбелязва, че първоначалният интерес на Далас към старши треньора на Мичиган Дъсти Мей и наставника на Дюк Джон Шайър не е прераснал в нещо повече от предварителни разговори.

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