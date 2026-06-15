Шампионът на България по плажен футбол направи подвиг в ШЛ

Благой Георгиев и компания направиха подвиг в Шампионска лига на Европа в Португалия, след като завършиха на 22-ро място от 36 клуба на Стария континент. Международната селекцията на играещия треньор Филип Филипов излезе трети от група F след две загуби от BTCM CEVENNES и PAFOS съответно с 4:8 и 4:9 и впечатляваща победа над шампиона на Холандия BS ALTENA със 7:5.

Шампионът на БЪЛГАРИЯ SA MVR SOFIA излезе в последния си мач срещу германския BAVARIA BEACH BAZIS и завърши със загуба с 1:5, но в крайното класиране се нареди сред 22-те най добри отбора на Европа, като остави зад себе си доста класни и дългогодишни участници в надпреварата.

Шампионът на България по плажен футбол с Благо Георгиев стартира с две загуби и една победа участието си в ШЛ

Бившият национал Благой Георгиев направи своя дебют и остави прекрасни впечатления в най-красивия и атрактивен спорт в света. С блестящи спасявания под рамката на вратата се отличиха и двамата вратари - руснакът Роман Васенев и Николай Колев. Голмайстори за отбора бяха уругваецът Хуан Мануел със своите 7 попадения, капитанът Филип Филипов (3 гола), Владимир Велидолски (2 гола), японецът Такасуке Гото (2 гола) и веднъж се разписа Антон Топков.



Шампион на надпреварата стана швейцарският шампион BSC 54 след успех на финала с 6:4 над BSC MINSK.

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