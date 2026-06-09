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Шампионът на България по плажен футбол с Благо Георгиев стартира с две загуби и една победа участието си в ШЛ

  • 9 юни 2026 | 15:36
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Шампионът на България по плажен футбол с Благо Георгиев стартира с две загуби и една победа участието си в ШЛ

Шампиона на България по плажен футбол SA MVR SOFIA започна своето участието в Шампионска лига на Европа срещу два много сериозни противника - френския първенец BTCM CEVENNES и кипърския BSC PAFOS.

В стартовия състав на родния тим личеше името на бившия национал Благой Георгиев, който водеше атаката. Първият мач започна страхотно за нашите момчета с ранен гол на уругваеца Хуан Мануел още в първата минута на срещата, но след това до края на полувремето французите успяха да стигнат до 1:4.

Превъзходството на физически по-мощните французи беше завидно и в крайна сметка доведе до краен резултат 8:3. Голмайстори за нашия отбор бяха Хуан Мануел, Филипов и Такасуке Гото.

Вторият мач се очертаваше още по-тежък. В него родният тим се изправи срещу BS Pafos, в който личаха имената на 4 национални състезатели на Бразилия.

Нашите момчета се държаха равностойно до края на втората част, но в крайна сметка отстъпихме с 9:4. Дебют направиха трима български състезатели - Антон Топков, Николай Колев и Владимир Велидолски, който вкара много красив гол със странична ножица в последните минути на мача. Голмайстори в този мач бяха Хуан Мануел с 2 гола, Филипов, Велидолски.

Днес родният тим успя да постигне първата си победа. Българите победиха със 7:5 BS Altena, като се нуждаеха от обрат на два пъти, за да грабнат успеха. Нидерландския тим поведе рано-рано, но Хуан успя да изравни. Последва ново попадение на BS Altena, но отново Хуан направи 2:2. Във втората част Гото, Филипов и Хуан направиха резултата 5:2 за нашите. В третата част нидерландците вкараха три попадения, но Топков и Велидолски подпечатаха победата на нашите.

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