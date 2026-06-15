Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Саша Обрадович официално е новият старши треньор на Апоел Йерусалим

Саша Обрадович официално е новият старши треньор на Апоел Йерусалим

  • 15 юни 2026 | 13:56
  • 491
  • 0
Саша Обрадович официално е новият старши треньор на Апоел Йерусалим

Апоел Йерусалим официално обяви назначението на Саша Обрадович за нов старши треньор на отбора. 57-годишният сръбски специалист подписа тригодишен договор с клуба, който ще го задържи начело до края на сезон 2028/29.

Новината за пристигането на Обрадович в Апоел Йерусалим беше съобщена по-рано този месец от журналиста Донатас Урбонас от BasketNews.

Обрадович пристига с доказана визитка от Евролигата. През миналия сезон той изведе Цървена звезда до плей-ин турнира, а преди това класира Монако три поредни пъти в плейофите, като акцентът в престоя му там беше участието във Финалната четворка през 2023 г.

През последните два сезона Апоел Йерусалим достигна до четвъртфиналите в ЕвроКъп и се утвърди сред водещите баскетболни клубове в Израел, редом до Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив.

Миналия сезон Апоел стигна до финалите на израелската лига, преди серията да бъде окончателно отменена. Тази година клубът добави към колекцията си и трофея от Купата на лигата на Израел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Жените на България загубиха с една точка в контрола с Гърция

Жените на България загубиха с една точка в контрола с Гърция

  • 14 юни 2026 | 21:32
  • 1864
  • 0
Купа БФБ за момчета до 14 години в София следващата седмица

Купа БФБ за момчета до 14 години в София следващата седмица

  • 14 юни 2026 | 15:28
  • 696
  • 0
Черногорска легенда сложи край на кариерата си

Черногорска легенда сложи край на кариерата си

  • 14 юни 2026 | 15:22
  • 1014
  • 0
Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

  • 14 юни 2026 | 15:06
  • 3037
  • 0
Уемби: Болезнено, това е най-големият урок в живота ми

Уемби: Болезнено, това е най-големият урок в живота ми

  • 14 юни 2026 | 13:54
  • 1602
  • 1
Фенове на Никс подпалиха автобус, тийнейджър бе прострелян при празненствата след титлата

Фенове на Никс подпалиха автобус, тийнейджър бе прострелян при празненствата след титлата

  • 14 юни 2026 | 13:40
  • 1613
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 19137
  • 32
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 4715
  • 33
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 15100
  • 16
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 12972
  • 21
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 3487
  • 7
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 21008
  • 21