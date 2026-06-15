Саша Обрадович официално е новият старши треньор на Апоел Йерусалим

Апоел Йерусалим официално обяви назначението на Саша Обрадович за нов старши треньор на отбора. 57-годишният сръбски специалист подписа тригодишен договор с клуба, който ще го задържи начело до края на сезон 2028/29.
Новината за пристигането на Обрадович в Апоел Йерусалим беше съобщена по-рано този месец от журналиста Донатас Урбонас от BasketNews.
Обрадович пристига с доказана визитка от Евролигата. През миналия сезон той изведе Цървена звезда до плей-ин турнира, а преди това класира Монако три поредни пъти в плейофите, като акцентът в престоя му там беше участието във Финалната четворка през 2023 г.
През последните два сезона Апоел Йерусалим достигна до четвъртфиналите в ЕвроКъп и се утвърди сред водещите баскетболни клубове в Израел, редом до Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив.
Миналия сезон Апоел стигна до финалите на израелската лига, преди серията да бъде окончателно отменена. Тази година клубът добави към колекцията си и трофея от Купата на лигата на Израел.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago