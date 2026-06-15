Саша Обрадович официално е новият старши треньор на Апоел Йерусалим

Апоел Йерусалим официално обяви назначението на Саша Обрадович за нов старши треньор на отбора. 57-годишният сръбски специалист подписа тригодишен договор с клуба, който ще го задържи начело до края на сезон 2028/29.

Новината за пристигането на Обрадович в Апоел Йерусалим беше съобщена по-рано този месец от журналиста Донатас Урбонас от BasketNews.

מועדון הכדורסל הפועל "מידטאון" ירושלים גאה ושמח לבשר על מינויו של סשה אוברדוביץ' כמאמן הקבוצה עד תום עונת 2028/29. כל הפרטים באתר >> https://t.co/CFa8y5LyQO pic.twitter.com/IJID3bzhBv — Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) June 15, 2026

Обрадович пристига с доказана визитка от Евролигата. През миналия сезон той изведе Цървена звезда до плей-ин турнира, а преди това класира Монако три поредни пъти в плейофите, като акцентът в престоя му там беше участието във Финалната четворка през 2023 г.

През последните два сезона Апоел Йерусалим достигна до четвъртфиналите в ЕвроКъп и се утвърди сред водещите баскетболни клубове в Израел, редом до Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив.

Миналия сезон Апоел стигна до финалите на израелската лига, преди серията да бъде окончателно отменена. Тази година клубът добави към колекцията си и трофея от Купата на лигата на Израел.

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Снимки: Imago