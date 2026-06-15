Светослав Богданов донесе първи медал за България от Световното за спортисти със синдром на Даун в София

Светослав Богданов донесе първи медал за България от BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София, което започна днес. Българинът финишира трети и взе бронз в дисциплината 1500 метра спортно ходене с време 11:52.04 минути. Победител стана Махмут Кутсал (Турция) с 10:34.99 минути.

Още двама българи участваха с надпреварата. Александър Александров е четвърти с 12:09.99, а Боян Вандов - седми с 12:57.11.

Една от най-големите надежди на България за отличие Александър Асенов стартира в дисциплината трибой, като по-рано днес бяга на 100 метра и в тласкането на гюле, а от 17:00 часа му предстои скока на дължина.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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