Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

  • 15 юни 2026 | 11:33
  • 371
  • 0
Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

Джъстин Гейджи затвърди статута си на краля на бонусите в UFC.

Американецът е печелил множество бонуси през знаменитата си кариера, но нито един не е по-запомнящ се от този, който заслужи на събитието UFC Белия дом.

В главното събитие в неделя Гейджи направи мача на живота си, надигравайки категорично непобедения до този момент Илия Топурия по пътя към победа с нокаут в четвъртия рунд. С този успех той обедини своята временна титла с тази на Топурия и завърши дългоочакваното си изкачване до безспорния шампионски пояс на UFC в лека категория. За своето усилие Гейджи беше награден не само с приза за „Мач на вечерта“, но и с бонус за „Представяне на вечерта“.

За историческото събитие UFC Белия дом, организацията увеличи бонуса за „Мач на вечерта“ от обичайните 100 000 долара на 400 000 долара, а този за „Представяне на вечерта“ – от 100 000 на 425 000 долара. Това означава, че Гейджи си тръгва с допълнителни 825 000 долара.

Като участник в „Мача на вечерта“, Топурия също получава утешителна награда от 400 000 долара.

Другият бонус за „Представяне на вечерта“ отиде при Сирил Ган за неговия нокаут във втория рунд над бившия шампион в две дивизии Алекс Перейра. Поатан се опита да стане първият боец в историята на UFC, печелил титли в три различни категории, но вместо това Ган го победи, за да стане за втори път временен шампион в тежка категория и да вземе бонус от 425 000 долара.

След тази вечер Гейджи вече е печелил „Мач на вечерта“ 11 пъти и „Представяне на вечерта“ шест пъти, което прави общо 17 бонуса в 16 участия в UFC.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

10-0! Джош Хокит нокаутира Дерик Люис и предизвика Алекс Перейра

10-0! Джош Хокит нокаутира Дерик Люис и предизвика Алекс Перейра

  • 15 юни 2026 | 06:52
  • 2483
  • 0
Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 06:42
  • 933
  • 0
Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

  • 15 юни 2026 | 06:35
  • 708
  • 0
Диего Лопес нокаутира Стийв Гарсия на UFC Белия дом

Диего Лопес нокаутира Стийв Гарсия на UFC Белия дом

  • 15 юни 2026 | 06:28
  • 755
  • 0
Мъжете на ЦСКА спечелиха отборната титла на първенството по класическа борба в Бургас

Мъжете на ЦСКА спечелиха отборната титла на първенството по класическа борба в Бургас

  • 15 юни 2026 | 03:25
  • 2391
  • 2
Злати Чуканова започва на Световната купа в Китай

Злати Чуканова започва на Световната купа в Китай

  • 14 юни 2026 | 14:15
  • 683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 9345
  • 16
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 4191
  • 3
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 6162
  • 8
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 33725
  • 37
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 14791
  • 11
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

  • 15 юни 2026 | 08:00
  • 2591
  • 3