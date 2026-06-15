Джъстин Гейджи прибра рекордните 825 000 долара в бонуси

Джъстин Гейджи затвърди статута си на краля на бонусите в UFC.

Американецът е печелил множество бонуси през знаменитата си кариера, но нито един не е по-запомнящ се от този, който заслужи на събитието UFC Белия дом.

В главното събитие в неделя Гейджи направи мача на живота си, надигравайки категорично непобедения до този момент Илия Топурия по пътя към победа с нокаут в четвъртия рунд. С този успех той обедини своята временна титла с тази на Топурия и завърши дългоочакваното си изкачване до безспорния шампионски пояс на UFC в лека категория. За своето усилие Гейджи беше награден не само с приза за „Мач на вечерта“, но и с бонус за „Представяне на вечерта“.

За историческото събитие UFC Белия дом, организацията увеличи бонуса за „Мач на вечерта“ от обичайните 100 000 долара на 400 000 долара, а този за „Представяне на вечерта“ – от 100 000 на 425 000 долара. Това означава, че Гейджи си тръгва с допълнителни 825 000 долара.

Като участник в „Мача на вечерта“, Топурия също получава утешителна награда от 400 000 долара.

Другият бонус за „Представяне на вечерта“ отиде при Сирил Ган за неговия нокаут във втория рунд над бившия шампион в две дивизии Алекс Перейра. Поатан се опита да стане първият боец в историята на UFC, печелил титли в три различни категории, но вместо това Ган го победи, за да стане за втори път временен шампион в тежка категория и да вземе бонус от 425 000 долара.

След тази вечер Гейджи вече е печелил „Мач на вечерта“ 11 пъти и „Представяне на вечерта“ шест пъти, което прави общо 17 бонуса в 16 участия в UFC.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google