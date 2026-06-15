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  3. Шон О'Мали впечатли с нокаут пред Белия дом

Шон О'Мали впечатли с нокаут пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 09:20
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Шон О'Мали впечатли с нокаут пред Белия дом

Шон О’Мали напомни защо е сред най-опасните бойци в категория петел, след като записа впечатляваща победа с нокаут над Eйман Захаби на историческата галавечер UFC Свобода 250 пред Белия дом. Бившият шампион демонстрира превъзходство в стойка през по-голямата част от срещата, преди да приключи двубоя във втория рунд. Още от началото О’Мали пое контрола над битката. Американецът зае центъра на октагона и използваше отлично своите прави удари, като непрекъснато сменяше стойките си и държеше Захаби на дистанция с бързи и остри атаки. Канадецът трудно намираше път към целта и основно разчиташе на лоу-кикове, за да наруши ритъма на своя съперник. Въпреки това О’Мали беше по-точният и по-активният боец.

В края на първия рунд той намери целта с няколко добри попадения, включително тежък десен крос непосредствено преди гонга. Втората част започна по сходен начин. Захаби продължи да атакува краката на О’Мали, а американецът отговаряше с прецизни удари с предна ръка и комбинации в главата. Постепенно щетите по лицето на Захаби започнаха да се натрупват, а носът му вече кървеше. Решаващият момент настъпи в последната минута на рунда. След поредния точен "джаб" О’Мали пласира светкавичен крос, който прати Захаби на земята за първи път. Канадецът успя да се изправи, но нямаше време да се възстанови. О’Мали веднага се хвърли напред и го посрещна с класическа комбинация от два прави удара. Новите попадения разтърсиха Захаби и го изпратиха отново на земята, принуждавайки рефера Джейсън Херцог да прекрати срещата.

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