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Шестима световни рекордьори ще участват на Диамантената лига в Юджийн

  • 14 юни 2026 | 16:39
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Шестима световни рекордьори ще участват на Диамантената лига в Юджийн

Джа'Кобе Тарп ще стъпи на сцената на Диамантената лига на Prefontaine Classic в Юджийн следващия месец, след като подобри световния рекорд на 110 метра с препятствия.

Американският спринтьор с препятствия Джа'Кобе Тарп ще направи второто си участие в Диамантената лига в Юджийн следващия месец, само седмици след като сензационно подобри световния рекорд на шампионата на NCAA.

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21-годишният Тарп пробяга 12.75 на Hayward Field в сряда, коригирайки предишния световен рекорд от 12.80, поставен от Ариес Мерит на финала на Диамантената лига в Брюксел през 2012 г.

Той се завръща на Hayward Field като човек на момента на 4 юли, изправяйки се срещу състезатели от световна класа, включващи световния шампион Кордел Тинч и Джамал Брит.

Тарп е един от шестимата световни рекордьори, които ще се състезават в Юджийн.

Съотборничката му в спринтьорството с препятствия Тоби Амусан от Нигерия ще се изправи срещу олимпийската шампионкя Масай Ръсел и шампионката на Диамантената лига Акира Нюджънт в бягането на 100 метра с препятствия за жени.

Миколас Алекна е начело на звездно състезание по хвърляне на диск при мъжете, изправяйки се срещу световния шампион Даниел Стол и олимпийския шампион Роджи Стона.

Фейт Кипиегон е звезда в женската миля, а Райън Краузър се надява да се върне към победна форма в тласкането на гюле при мъжете.

Полкинята Анита Влодарчик също ще излезе на ринга в състезание по хвърляне на чук при жените, което не е част от Диамантената лига.

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