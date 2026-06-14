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Появи се още един кандидат за участие в Sesame НБЛ

  • 14 юни 2026 | 10:49
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Появи се още един кандидат за участие в Sesame НБЛ

Sesame Национална баскетболна лига може да се увеличи с още един отбор от новия сезон. Клубът от Дупница Политехника обяви в официалния си профил в Instagram, че е подал заявка за участие в родния елит.

“БК Политехника подаде заявка за участие в НБЛ за сезон 2026/2027!

БК Политехника направи важна крачка в развитието си, като подаде заявка за участие в сезон 2026/2027 на НБЛ – Националната баскетболна лига, професионалното и най-високо ниво на мъжкия баскетбол в България.

Това е амбициозен проект, който е естествено продължение на последователната работа на клуба през последните години. В момента ръководството на БК Политехника води активни преговори със спонсори за осигуряване на по-сериозна подкрепа, необходима за участието на клуба на най-високото баскетболно ниво у нас.

Предстоят и срещи с Община Дупница, на които ще бъде обсъдена възможността за подкрепа към проекта и развитието на баскетбола в града и региона.

След успешното приключване на всички преговори клубът ще внесе и необходимия депозит за участие в определения от Българската федерация по баскетбол срок.

Основната спортна цел пред треньорския екип, начело със сръбския специалист Александър Бата Драгичевич, ще бъде развитието и обиграването на перспективни български състезатели.

БК Политехника ще продължи да поддържа и отборите си в А, Б и В групите на ББЛ – Българска баскетболна лига, за да може клубът да изгражда състезателите си структурирано, според възрастта, нивото на развитие и готовността им за мъжкия баскетбол.

Нашата мисия остава ясна:

да даваме шанс за развитие на всеки състезател според нивото, до което е достигнал, и да изграждаме устойчива баскетболна система, която създава възможности за младите български играчи.

БК Политехника благодари на всички свои партньори за подкрепата досега. Вярваме, че заедно можем да постигнем още по-сериозни съвместни успехи в най-близко бъдеще.

БК Политехника продължава напред – с амбиция, визия и вяра в бъдещето на българския баскетбол!”, пишат от БК Политехника в социалната мрежа.

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