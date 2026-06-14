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Арман Царукян разгроми Тони Фъргюсън в борчески дуел

  • 14 юни 2026 | 10:22
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Арман Царукян разгроми Тони Фъргюсън в борчески дуел

Арман Царукян постигна бърза победа с технически туш над Тони Фъргюсън в основната подгряваща среща на събитието RAF 10.

Арман Царукян остана непобеден в борбата, след като записа категорично представяне срещу Тони Фъргюсън в подглавния мач на RAF 10.

Не отне много време на Царукян да започне да трупа точки, а две зрелищни хвърляния му донесоха общо осем точки, което доведе до победа с технически туш над Фъргюсън при краен резултат 10:0. След мача Царукян се изправи лице в лице с Колби Ковингтън, с когото трябва да се срещне в главното събитие на RAF 12 на 18 юли в Милуоки.

„Чувствам се страхотно. Благодаря ви, че дойдохте“, извика Царукян към публиката. „Благодаря за подкрепата. Благодаря и на Тони Фъргюсън.“

„Колби Ковингтън ще бъде по-лесен от Тони Фъргюсън. Това са най-лесните пари. Ще направя 10:0 още в първия рунд. Бъди във форма, след мача не искам извинения.“

От своя страна, Ковингтън не изглеждаше уплашен от предстоящата задача и се зарече да сложи край на победната серия на Царукян, когато се срещнат след четири седмици.

„Край на лесните мачове“, заяви Ковингтън. „Ще го пречупя на този тепих.“

Сега Царукян се готви за най-трудната си среща досега срещу Ковингтън, който е бивш национален шампион на САЩ и в момента има баланс от 2-0 в RAF с победи над Люк Рокхолд и Крис Уайдман.

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