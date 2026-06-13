Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие

Гардът на Кливланд Кавалиърс Джеймс Хардън беше беше арестуван в ранните часове на събота за нарушение, свързано с незаконно притежание на оръжие. Новината предизвика вълнение сред баскетболните среди, като всички очакват повече подробности около случая.

Инцидентът се е разиграл малко преди 4 часа сутринта. Хардън е шофирал своя автомобил „Мерцедес“ в центъра на Хюстън, придружен от още четирима души, когато е бил спрян от полицейски патрул. Според съдебните документи, докато Хардън е спрял зад друго превозно средство, полицай е забелязал пистолет, поставен в поставката за чаша в колата.

След като е бил попитан, баскетболистът е потвърдил, че оръжието е негово. Това е довело до незабавния му арест и отвеждането му в затвора на окръг Харис.

Към момента отборът на Кливланд Кавалиърс все още не е излязъл с официален коментар по случая. Очаква се реакцията на клуба и на ръководството на НБА, които следят отблизо подобни прояви на своите състезатели.

Няколко часа по-късно Хардън е освободен под гаранция малко след задържането.

James Harden was arrested and charged with carrying an unlawful weapon in Houston on Saturday, per the Harris County District Clerk's Office.



Harden was held on a $100 bond which was posted on Saturday, and the next setting will be held on June 22 for a decision on further steps… pic.twitter.com/Ucg0qkQPrQ — Yahoo Sports (@YahooSports) June 13, 2026

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