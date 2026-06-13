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Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие

  • 13 юни 2026 | 23:30
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Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие

Гардът на Кливланд Кавалиърс Джеймс Хардън беше беше арестуван в ранните часове на събота за нарушение, свързано с незаконно притежание на оръжие. Новината предизвика вълнение сред баскетболните среди, като всички очакват повече подробности около случая.

Инцидентът се е разиграл малко преди 4 часа сутринта. Хардън е шофирал своя автомобил „Мерцедес“ в центъра на Хюстън, придружен от още четирима души, когато е бил спрян от полицейски патрул. Според съдебните документи, докато Хардън е спрял зад друго превозно средство, полицай е забелязал пистолет, поставен в поставката за чаша в колата.

След като е бил попитан, баскетболистът е потвърдил, че оръжието е негово. Това е довело до незабавния му арест и отвеждането му в затвора на окръг Харис.

Към момента отборът на Кливланд Кавалиърс все още не е излязъл с официален коментар по случая. Очаква се реакцията на клуба и на ръководството на НБА, които следят отблизо подобни прояви на своите състезатели.

Няколко часа по-късно Хардън е освободен под гаранция малко след задържането.

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