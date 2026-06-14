Джъстин Гейджи се зарече да прекрати серията на Илия Топурия

Въпреки че е считан за аутсайдер в главното събитие на UFC Белия дом, Джъстин Гейджи, не губи увереност и се закани да сложи край на шампионската серия на Илия Топурия, когато двамата се изправят един срещу друг в неделя.

Само 24 часа преди началото на галавечерта, Топурия и Гейджи застанаха лице в лице за последен път на церемониалния кантар. Този път обаче изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, не позволи на бойците да се доближат, след като беше изненадан от избутване от страна на „Ел Матадор“ в края на пресконференцията в петък.

Сегашната среща премина само с напрегнато взиране, след което Гейджи отправи своята прогноза за това, което той нарича последния си шанс да стане неоспорим шампион на UFC.

„Аз съм създаден точно за това“, извика американецът пред публиката. „Благословен съм да бъда в тази позиция и утре вечер ще му отнема нулата от статистиката. Ще видите.“

От своя страна, Топурия беше много по-сдържан по време на церемониалния кантар, след като беше доста разпален на пресконференцията за UFC Белия дом.

Действащият шампион на UFC в лека категория се наслади на момента и обясни какво означава за него битката в неделя вечер.

„Още от дете винаги съм чувал този израз – „американската мечта“, каза Топурия. „Никога не съм разбирал напълно значението на тези думи. Но утре вечер ще изживеем американската мечта.“

„Ще постигна още една победа. 18-0. И ще я постигна със стил. Ще се видим утре вечер. Давай!“, добави той.

В подглавната битка Алекс Перейра получи най-бурните овации за вечерта, докато се взираше в Сирил Ган преди сблъсъка им за временната титла в тежка категория. Перейра се стреми да стане първият шампион в три различни дивизии в историята на UFC, след като вече е печелил златото в лека тежка и средна категория.

Най-пикантната конфронтация в събота беше между бойците в тежка категория Джош Хокит и Дерик Люис, които се доближиха твърде много, преди охраната да ги раздели, за да не ескалира напрежението.

Хокит влиза в двубоя след успех над Къртис Блейдс, докато Люис беше добавен в последния момент, след като президентът Доналд Тръмп лично е поискал неговото участие, а Уайт е организирал срещата като седми и последен мач в картата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google