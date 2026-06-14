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Бой между щабовете на Хамзат Чимаев и Дилън Данис след мача им наRAF 10

  • 14 юни 2026 | 09:06
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Бой между щабовете на Хамзат Чимаев и Дилън Данис след мача им наRAF 10

Хамзат Чимаев постигна бърза победа с туш над Дилън Данис в главното събитие на RAF 10, но само секунди по-късно на сцената избухна масов бой.

Смятан за едно от най-големите попълнения в RAF, Чимаев не разочарова със своите умения в борбата. Той осъществи бърз тейкдаун, след което претърколи Данис по гръб, докато раменете му не докоснаха тепиха. Реферът незабавно отсъди туш, слагайки край на срещата и присъждайки победата на Чимаев.

Секунда по-късно обаче Данис все още държеше крака на Чимаев, което накара бившия шампион на UFC в средна категория да го ритне, докато беше на земята. Това се оказа искрата, която взриви масов бой, като Чимаев и Данис се опитаха да превърнат мача по борба в уличен сблъсък на сцената.

Членове и на двата отбора нахлуха на тепиха, докато мелето продължаваше, а охраната отчаяно се опитваше да овладее ситуацията.

Това беше най-грозната сцена, разигравала се в RAF, след като Арман Царукян удари Джорджо Пулас след първия им мач, който също завърши с бой.

Въпреки че не беше напълно неочаквано, Чимаев и Данис успяха да запазят добрия тон по време на пресконференцията за RAF 10 в петък, но очевидно всичко това се промени след мача в събота.

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