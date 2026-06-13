Баскетболните националки удариха Дания в контрола

Българският национален отбор жени победи Дания с 90:77 в първата си контролна среща на турнира в град Арта, Гърция.

Селекционерът Таня Гатева пусна в игра всички баскетболистки.

Над всички бе Борислава Христова, която тази година е шампион на Гърция с отбора на Атинайкос, като достигна коефициент на полезност от 31 пункта с 27 точки, 6 борби и 4 асистенции. След нея най-резултатни за “лъвиците” бяха Стефани Костович с 19 точки и Карина Константинова - с 15, а 11 добави и Илиана Георгиева.

В утрешния 14-и юни (неделя) България ще се изправи срещу домакина от Гърция, в приятелския турнир в град Арта, който се организира за 5-ти пореден път в памет на Васо Бесаки - състезателка на Гърция и дългогодишен деятел в гръцката баскетболна федерация, която си отиде след борба с раково заболяване. Срещата е с начален час 19:00 часа.

Утрешният мач между България и Гърция ще бъде излъчен на живо в YouTube.



СНИМКИ: basketball.bg

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