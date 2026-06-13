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  3. Резервите на Сърбия без шанс срещу Бразилия преди мача с България

Резервите на Сърбия без шанс срещу Бразилия преди мача с България

  • 13 юни 2026 | 19:40
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Мъжкият национален отбор на Сърбия допусна първа загуба в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Джордже Крецу тим нямаше шансове и отстъпи на домакините от Бразилия с 0:3 (22:25, 18:25, 22:25) в третия си мач от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, игран този следобед пред близо 7000 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в столицата Бразилия.

Така сръбската "репрезентация" е с 2 победи, 1 загуба и 6 точки в общото временно класиране в основната фаза на световната надпревара. Бразилия пък е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки.

България излиза за нова победа срещу Аржентина
България излиза за нова победа срещу Аржентина

В последната си среща на турнира Сърбия ще играе със световния вицешампион България. Двубоят е утре (14 юни) от 20,30 часа българско време. След това точно в полунощ 00,00 часа "Селесао" ще закрие турнира с южноамериканския сблъсък с Аржентина.

Очевидно селекционерът на Сърбия Джордже Крецу реши да запази основния си състав за мача с българските "лъвове" и заложи в повечето време на играчите, които обикновенно стоят резерви.

Най-полезен за Бразилия стана Жудсон Нунеш с 13 точки (4 блока и 1 ас), докато Дарлан Соуса (1 блок и 1 ас) и Дъглас Де Соуса (1 блок) добавиха по 10 точки за победата.

За Сърбия Никола Бърборич реализира 11 точки (3 блока), а Павле Перич и Стефан Кокеза завършиха с по скромните 8 точки.

БРАЗИЛИЯ - СЪРБИЯ 3:0 (25:22, 25:18, 25:22)

БРАЗИЛИЯ: Фернандо Крелинг, Дарлан Соуса 10, Рикардо Лукарели, Дъглас Де Соуса 10, Жудсон Нунеш 13, Флавио Жуалберто 3 - Маике Нашименто-либеро (Матеус Гонсалвеш, Адриано Фернандеш, Енрике Онорато 8, Лукаш Барето 2, Брайън Да Силва 1, Дъглас Пуреса-либеро)

Старши треньор: БЕРНАРДО РЕЗЕНДЕ

СЪРБИЯ: Вук Тодорович 1, Александър Шоша 2, Никола Бърборич 11, Павле Перич 8, Неманя Машулович 4, Стефан Кокеза 8 - Вукасин Ристич-либеро (Лазар Маринович 1, Велико Машулович 6, Александър Стефанович, Жарко Убипарип)

Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КРЕЦУ.

Снимки: volleyballworld.com

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