Шон Мърфи бе удостоен с ОВЕ

Шон Мърфи бе удостоен с Ордена на Британската империя — OBE, в списъка с отличия по случай рождения ден на краля през 2026 година за заслуги към снукъра и благотворителността. Световният шампион от 2005 година стана професионалист през 1998-а и изгради блестяща кариера, в която спечели 13 ранкинг титли и оформи своята Тройна корона в снукъра, след като триумфира и в трите най-престижни турнира в спорта.

Извън зеленото сукно Мърфи е посветил голяма част от времето си на благотворителност, включително работа с домове за сираци в Хараре през 2006 година, ролята си на патрон на Royal Manchester Children’s Hospital от 2015 година насам, както и скорошното си включване като патрон на Rainbows Children’s Hospice в Лестършър.

Магьосника беше силно развълнуван, когато първоначално научи новината и все още осмисля факта, че е получил това отличие.

„Странно е усещането, когато писмото падне в пощенската кутия. На него пише „На служба на Негово Величество“. Или отивам в затвора, или не знам какво! Изобщо не го очаквах. Когато отворих писмото, буквално треперех. Чудех се дали е истинско, или някой си прави шега. По една или друга причина то беше изпратено на стария ни адрес, така че се задейства пренасочването на пощата. Пристигна у дома в деня, в който приключи Световното първенство. Трябваше да отговориш и да приемеш отличието още на следващия ден. За щастие, това можеше да стане по имейл. Направих го и написах, че ще бъда много благодарен да го приема“, каза 43-годишният Мърфи.

„За мен е огромна чест да го получа. Колкото и да е за мен, мисля, че е и за семейството ми. Бях задължен да пазя тайна, но казах на майка ми и я накарах и тя да пази тайна. Мисля, че никога не съм я чувал толкова щастлива. Беше невероятен момент да ѝ кажа и да споделя тази информация.“

Размишлявайки върху новината, именно признанието за благотворителната му дейност е това, което истински е докоснало Мърфи. Той признава, че това го е мотивирало да направи още повече и в момента работи по създаването на собствена фондация.

„Много е хубаво, че отличието е за заслугите ми към снукъра, който е моят живот. Но признанието за благотворителната дейност почти означава още повече. Снукърът е нещо, което аз избрах да правя и исках да правя за себе си. Благотворителната работа, с която съм ангажиран от много години, няма нищо общо с мен, и да получа признание за това е изключително удовлетворяващо. Това ме вдъхнови да бъда още по-активен в бъдеще. Просто се опитваш да направиш каквото можеш за когото можеш, когато имаш време. Не търсиш публичност за тези неща. Не го правиш поради такива причини, така че да получиш признание за това е изключително смиряващо.

Винаги съм чувствал, че като посланик на снукъра моя отговорност е да се опитам да направя средата по-добра, когато я напусна, отколкото беше, когато я открих. А по отношение на платформата, която имам извън спорта, исках да помагам на другите. Повечето от тази дейност е насочена към младите хора. Това е нещо, върху което сме много мотивирани да работим и занапред. В момента сме в последните етапи от създаването на Фондация „Шон Мърфи“, което все още ми е трудно дори да изрека!

Ще отпускаме грантове на млади хора в спорта или в изкуствата. Искаме да помагаме на деца както от творческа, така и от спортна гледна точка. В момента това до голяма степен все още е документация на бюрото, но вече започна да подкрепя някои юношески футболни отбори, детско-юношеската секция в стария ми голф клуб в Уелингбъро и още няколко инициативи. С Джо имахме голям късмет, че успяхме да преследваме мечтите си. Тя пожертва много, за да стане изпълнител и пианист, а при мен беше същото със снукъра. Успяхме да го направим с подкрепата на семействата, приятелите и близките си. Много хора не са в такава позиция и се надяваме именно там фондацията да се намеси. Има много хора с огромен талант, които остават незабелязани.“

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