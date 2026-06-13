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Бивша националка продължава в САЩ

  • 13 юни 2026 | 19:52
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Бивша националка продължава в САЩ

Още една българка ще играе в САЩ през новия сезон. 33-годишната бивша националка Нася Димитрова продължава кариерата си в учредената през 2025-а американска професионална LOVB Pro. Предстои да стане ясно кой ще бъде новият ѝ отбор.

Своя дебют в новата Лига през миналия сезон направи националката Мирослава Паскова, която ще продължи да играе в тима на LOVB Атланта.

Нася Димитрова и Гънма на плейофи в Япония
Нася Димитрова и Гънма на плейофи в Япония

През изминалия сезон Нася Димитрова бе част от японския Гънма Грийн Уингс.

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