Бивша националка продължава в САЩ

Още една българка ще играе в САЩ през новия сезон. 33-годишната бивша националка Нася Димитрова продължава кариерата си в учредената през 2025-а американска професионална LOVB Pro. Предстои да стане ясно кой ще бъде новият ѝ отбор.
Своя дебют в новата Лига през миналия сезон направи националката Мирослава Паскова, която ще продължи да играе в тима на LOVB Атланта.
Нася Димитрова и Гънма на плейофи в Япония
През изминалия сезон Нася Димитрова бе част от японския Гънма Грийн Уингс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google