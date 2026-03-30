Нася Димитрова и Гънма на плейофи в Япония

Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
  • 30 март 2026 | 17:11
Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс се класираха на плейофи в японската V-лига, след като записаха 24-а победа. Блокировачката и тимът й надиграха Аранмаре Ямагата с 3:0 (25:23, 25:15, 25:18). 

Гънма е на седма позиция с 24 победи и 18 загуби. Съперникът е на 14-а позиция с 3 победи и 39 загуби. 

На 4 април (събота) Димитрова и съотборничките ѝ срещата Викторина Химеджи и Мира Тодорова, в 07:05 часа.

Нася Димитрова се отчете с 10 точки (1 блокада). Най-резултатна бе Оливия Рожански с 23 точки (2 блокади).  

