Стефан Чавдаров остава в Нефтохимик

След Мартин Кръстев и другият титулярен център на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) от миналия сезон - Стефан Чавдаров, продължава с тима и през новия сезон 2026/2027!

През януари в Самоков 205-сантиметровият пловдивчанин спечели втората Купа на България по волейбол в кариерата си, а след това стана и вицешампион на страната.

Мартин Кръстев остава в Нефтохимик

Също като Кръстев и Чавдаров, който идния месец - на 26 юли, ще навърши 31 години, завърши в челото на централните блокировачи в първенството на България за отминалата кампания.

Стефан е 4-и по блокади с 63 и 7-и по точкови блокове средно на изигран гейм - 0,68 (бил е в полето в 93 гейма).

ВК Нефтохимик 2010 вече обяви, че за новия сезон в отбора остават посрещачът Димитър Василев и диагоналът Стоян Димитров.

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