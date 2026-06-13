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Ръсел: Смятахме, че битката ще е между нас и Макларън, но Люис ни изненада

  • 13 юни 2026 | 18:45
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Джордж Ръсел призна след края на квалификацията преди утрешната Гран При на Барселона, че в отбора на Мерцедес са останали изненадани от представянето на Люис Хамилтън, който ще стартира от втората позиция зад Ръсел на „Каталуния“.

Двамата бивши съотборници бяха разделени от само 0.064 секунди в края на битката за полпозишъна в Барселона. След нея Ръсел, за когото това е трета спечелена квалификация през годината, прогнозира интересна битка в състезанието в утрешния ден.

Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън
Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън

„Досега уикендът е страхотен. Отново се чувствам като стария себе си, който си върши работата във всяка обиколка, винаги се боря за тези позиции. В последните състезания, поради различни причини, нещата не се развиха в моя полза, но аз пристигнах тук начисто, чувствах се добре и се радвам, че съм на полпозишъна.

„Утре ще бъде интересно състезание. Люис свърши страхотна работа, за да е тук, това беше истинска изненада. Смятахме, че битката ще е между нас и Макларън, но Люис беше бърз през цялата сесия. Сигурен съм, че утре ще има битка и няма да ни е лесно, но се чувствам готов“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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