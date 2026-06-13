Уанионий иска реванш срещу Луткенхаус след изненадващата загуба в Осло

Световният и олимпийски шампион на 800 метра Емануел Уанионий вече очаква с нетърпение реванш срещу 17-годишния американски талант Купър Луткенхаус, след като в сряда вечерта претърпя поражение от него. Под светлините на прожекторите на турнира от Диамантената лига в Осло, Луткенхаус направи зашеметяващо бягане, постигайки най-добър резултат в света за сезона от 1:42.08. Той изпревари Уанионий с минимална разлика в изключително напрегната битка на две обиколки.

Кенийската звезда пресече финалната линия само със стотна от секундата по-късно, записвайки време 1:42.09, докато канадецът Марко Ароп допълни подиума с резултат 1:43.33.

17-годишният Луткенхаус с ново епично бягане и световен рекорд на 800 м

Размишлявайки върху състезанието, Уанионий призна, че американският феномен го е притиснал до краен предел. “Това момче е в страхотна форма. Можете ли да повярвате, че като олимпийски шампион се опитваш да победиш 17-годишно момче?“, попита риторично той.

Уанионий пое контрола над надпреварата още от самото начало, диктувайки темпото в първата обиколка и оставайки начело до 600-ия метър, преди Луткенхаус да предприеме решителна късна атака. “Започнах състезанието отпред и след 600 метра се опитах да видя кой идва, за да ме притисне“, коментира Уанионий.

Кениецът разкри, че се е опитал да отговори, когато Луткенхаус го е задминал, но тийнейджърът вече е бил намерил допълнителна скорост. “Тогава го видях да ме изпреварва и се опитах да отвърна“, отбеляза той.

След представянето си в Осло, вниманието на Уанионий се насочва към Монако, където се надява да се завърне на победния път. “Планирам да се прибера у дома, за да тренирам за следващото състезание в Монако и да прекарам малко време със семейството си“, добави той.

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Снимки: Gettyimages